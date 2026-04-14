Нежнейший пирог «Орешек со сгущенкой»: простое тесто и начинка, а так вкусно

«Орешек со сгущенкой» — это нежнейший пирог с простым процессом приготовления, вкус которого напоминает всем известный десерт. Песочное тесто и кремовая карамельная начинка создают идеальный дуэт.

Для теста понадобится: 250 г муки, 150 г сливочного масла, яйцо, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки: банка вареной сгущенки (380 г), 2 яйца, 200 г сметаны.

Рецепт: масло комнатной температуры разотрите с сахаром, добавьте яйцо, затем муку с разрыхлителем, замесите тесто. Выложите его в смазанную маслом форму, распределите по дну и сформируйте бортики. Для начинки смешайте вареную сгущенку, яйца и сметану до однородности. Вылейте начинку на тесто.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Начинка должна загустеть, но остаться нежной. Полностью остудите пирог в форме, затем нарежьте.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые орешки со сгущенкой в тарталетках.

Дарья Иванова
