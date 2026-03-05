Солянка из капусты с грибами: постное горячее, которое по сытности превосходит мясные блюда

Солянка из капусты с грибами — это не суп, а наваристое, густое тушеное блюдо, которое по сытности превосходит мясные блюда. Вкус получается ярким, насыщенным, с легкой кислинкой и приятной пряностью.

Для приготовления вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 300 г шампиньонов, 2–3 соленых огурца, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, лавровый лист, соль, перец, растительное масло, зелень.

Рецепт: грибы нарежьте пластинками, лук — кубиками, морковь натрите на крупной терке. На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и грибы, жарьте до выпаривания жидкости. Капусту тонко нашинкуйте. В глубокой кастрюле разогрейте масло, выложите капусту и тушите на среднем огне, помешивая, до мягкости (около 15–20 минут). Добавьте к капусте обжаренные грибы с луком и морковью, томатную пасту, нарезанные мелкими кубиками соленые огурцы, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте, влейте немного воды (около 0,5 стакана), накройте крышкой и тушите на медленном огне 30–40 минут до полной готовности и объединения вкусов.

Ранее стало известно, как приготовить постные картофельные лепешки с карамелизированным луком.