Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 05:56

Постные котлеты по-восточному: чечевица и мята творят чудеса. Готовлю просто — съедаются в два счета

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зеленая чечевица обычно ждет своего часа в супах и рагу, но здесь она выходит на главную роль. Вареная до мягкости, она превращается в пластичную, нежную массу, которая с легкостью принимает любую форму. В дуэте с панировочными сухарями она держит удар сковороды, оставаясь сочной и рассыпчатой внутри, а снаружи покрываясь той самой идеальной, золотистой корочкой.

2 стакана зеленой чечевицы промываю, заливаю водой и варю до полной мягкости примерно 30–40 минут. Готовую чечевицу откидываю на дуршлаг и даю ей полностью остыть. Одну луковицу мелко нарезаю и обжариваю на оливковом масле до прозрачности и легкой золотистости. В большой миске смешиваю остывшую чечевицу, обжаренный лук, стакан панировочных сухарей, 1 яйцо, чайную ложку соли, чайную ложку сушеной мяты, чайную ложку хлопьев чили и мелко нарезанную петрушку. Тщательно вымешиваю массу руками, разминая чечевицу, до однородного, пластичного состояния. Если масса кажется сухой, можно добавить ложку воды. Влажными руками формирую котлеты средней толщины. На сковороде разогреваю растительное масло и обжариваю котлеты на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета и аппетитной хрустящей корочки. Подаю горячими с любимым соусом, овощным салатом или просто так.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
«Съедаю 400 калорий в день»: Погребняк рассказала о своем питании
Общество
«Съедаю 400 калорий в день»: Погребняк рассказала о своем питании
Тоже обожаете кофе? Тогда это печенье для вас: рассыпчатое, с ароматом, от которого с ума сойти. Заваривайте чашку и пробуйте
Общество
Тоже обожаете кофе? Тогда это печенье для вас: рассыпчатое, с ароматом, от которого с ума сойти. Заваривайте чашку и пробуйте
Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день
Общество
Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день
Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели
Общество
Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели
Куриные котлеты с сыром: вся начинка остается внутри, ничего не вытекает — любимый рецепт
Общество
Куриные котлеты с сыром: вся начинка остается внутри, ничего не вытекает — любимый рецепт
еда
рецепты
котлеты
пост
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Запад» разбил ВСУ у Купянска: успехи ВС РФ к утру 26 февраля
Хирург ответила, как правильно приготовиться к лазерной липосакции
Названа самая распространенная ошибка хранения чистящих средств
Искусственный интеллект предпочел ядерную войну капитуляции
В России с 1 марта введут новые правила обучения водителей
Приставы, Zoom и соседи: три новые схемы обмана — как защититься
Гуф выступит с последним словом в суде по делу о грабеже
«Съедаю 400 калорий в день»: Погребняк рассказала о своем питании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 февраля
Финляндия опустошила бюджет ради бесполезных против РФ истребителей
В Госдуме раскрыли, почему долги за уборку снега в платежках незаконны
«Ювентус» выиграл у «Галатасарая», но вылетел из Лиги чемпионов
Стало известно, сколько наемников летит в ВСУ ежемесячно
Эндокринолог ответила, как долго человек может не знать о диабете
Раскрыто гражданство задержанных на американской лодке у берегов Кубы
«Адское» пламя вырвалось из-под земли в Колумбии
Поиски девятилетней девочки в Смоленске: версии, что известно к этому часу
Овечкин обогнал легенду НХЛ в гонке за рекордами
Налог на вклады в 2026 году: как рассчитать, кому, сколько и когда платить
Рубио пообещал докопаться до правды о кубинском инциденте
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.