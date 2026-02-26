Постные котлеты по-восточному: чечевица и мята творят чудеса. Готовлю просто — съедаются в два счета

Зеленая чечевица обычно ждет своего часа в супах и рагу, но здесь она выходит на главную роль. Вареная до мягкости, она превращается в пластичную, нежную массу, которая с легкостью принимает любую форму. В дуэте с панировочными сухарями она держит удар сковороды, оставаясь сочной и рассыпчатой внутри, а снаружи покрываясь той самой идеальной, золотистой корочкой.

2 стакана зеленой чечевицы промываю, заливаю водой и варю до полной мягкости примерно 30–40 минут. Готовую чечевицу откидываю на дуршлаг и даю ей полностью остыть. Одну луковицу мелко нарезаю и обжариваю на оливковом масле до прозрачности и легкой золотистости. В большой миске смешиваю остывшую чечевицу, обжаренный лук, стакан панировочных сухарей, 1 яйцо, чайную ложку соли, чайную ложку сушеной мяты, чайную ложку хлопьев чили и мелко нарезанную петрушку. Тщательно вымешиваю массу руками, разминая чечевицу, до однородного, пластичного состояния. Если масса кажется сухой, можно добавить ложку воды. Влажными руками формирую котлеты средней толщины. На сковороде разогреваю растительное масло и обжариваю котлеты на среднем огне по 4–5 минут с каждой стороны до насыщенного золотистого цвета и аппетитной хрустящей корочки. Подаю горячими с любимым соусом, овощным салатом или просто так.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.