Без салата «Зимний» в советское время не обходилось ни одно застолье: с горошком, но сочнее оливье

Без салата «Зимний» в советское время не обходилось ни одно застолье: с горошком, но сочнее оливье

Салат «Зимний» — это легендарное блюдо советской кухни, которое подавали на каждом праздничном столе. Несмотря на то, что он готовится с горошком, его вкус гораздо ярче и сочнее, чем у оливье.

Для салата возьмите 300 г отварной свинины, 4 вареных яйца, 1 банку зеленого горошка, 2 луковицы, 2 моркови, 4 маринованных огурца, майонез по вкусу, соль и перец. Свинину, яйца и огурцы нарежьте кубиками. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости, затем все смешайте. Добавьте горошек (без жидкости), посолите, поперчите и заправьте майонезом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить салат «Зимний». Он оказался невероятно сытным, за счет чего особенно понравился мужчинам. Для праздничной подачи выложите салат горкой на плоское блюдо, посыпьте сверху тертым яичным желтком и зеленью, а по краям выложите кружочки маринованных огурцов и веточки укропа.

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