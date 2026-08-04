Сливочное масло, мука и пара абрикосов: готовлю нежнейшие крепы, достойные парижской кондитерской, — обычные блины и рядом не стояли

Представьте тончайший блинчик, почти прозрачный, с нежным сливочным вкусом, а на нем — теплые дольки абрикосов в янтарной карамели, истекающие сладким соком. Это французские крепы — десерт, который готовится из простейших продуктов: молока, муки, яйца и пары спелых абрикосов, но выглядит так, будто его доставили из дорогого ресторана.

Ингредиенты

Молоко — 200 мл, мука пшеничная — 80 г, яйцо куриное — 1 шт., масло сливочное — 35 г, сахар-песок — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, абрикосы — 2 шт., сахар коричневый — 45 г.

Как готовлю

Сначала замешиваю жидкое тесто: взбиваю яйцо с сахаром, солью и половиной молока, добавляю просеянную муку и размешиваю до гладкости, затем вливаю оставшееся молоко и растопленное сливочное масло. Даю тесту отдохнуть 20–30 минут — за это время мука набухнет, и блины не будут рваться при переворачивании. Тем временем разогреваю блинную сковороду, смазываю маслом и выпекаю тончайшие крепы — по минуте с каждой стороны, ориентируясь на подсыхающие края. Для начинки расплавляю на сухой сковороде коричневый сахар до янтарного сиропа, добавляю кусочек сливочного масла и выкладываю половинки абрикосов, прогреваю пару минут, чтобы фрукты покрылись карамелью, но сохранили форму. Готовые крепы разворачиваю на тарелке, в центр выкладываю карамельные абрикосы и сразу подаю — теплые, ароматные, с тягучим сиропом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить этот десерт. Карамель схватывается моментально, создавая тонкую хрустящую корочку, а внутри фрукт остается сочным и почти кремовым. Сами крепы получились эластичными, как шелк. Рекомендую подавать, свернув конвертиком, и обязательно с шариком ванильного мороженого — контраст горячего и холодного сводит с ума.