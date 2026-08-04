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04 августа 2026 в 08:17

Пока варится кофе, это чудо уже печется: ленивый хачапури с сулугуни и адыгейским сыром — минимум грязной посуды

Фото: D-NEWS.ru
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Когда надоели стандартные завтраки, этот хачапури приходит на выручку. Сырная начинка уже внутри, тесто мягкое и податливое, а аэрогриль делает свое дело за 15 минут — остается только смазать сливочным маслом и наслаждаться.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 200 г, сыр сулугуни — 150 г, сыр адыгейский — 100 г, молоко — 100 мл, яйцо куриное — 1 шт., сахар — 0,5 ч. л., разрыхлитель теста — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л., масло сливочное — по вкусу.

Как готовлю

Сначала в теплое молоко вбиваю яйцо, добавляю соль и сахар, хорошенько взбиваю венчиком. Муку просеиваю вместе с разрыхлителем, замешиваю мягкое, чуть липкое тесто. Оба вида сыра натираю на крупной терке и вмешиваю прямо в тесто — сначала ложкой, потом руками, чтобы сыр равномерно разошелся. Даю массе отдохнуть 15–20 минут прямо в миске. Затем делю на две части, раскатываю лепешки на припыленной мукой поверхности, выкладываю в чашу аэрогриля на пекарскую бумагу и выпекаю при 200 °C около 12 минут или на режиме «пицца» 15 минут, пока не зарумянится. Горячий хачапури сразу смазываю кусочком сливочного масла — и на стол.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня поразило, что вся конструкция пропеклась идеально — ни сырых комков теста, ни подгоревшего дна. Вкус получился сливочным, с характерной кислинкой адыгейского сыра и солоноватостью сулугуни. Рекомендую перед подачей бросить сверху кусочек сливочного масла — он растает и сделает корочку еще аппетитнее.

Проверено редакцией
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