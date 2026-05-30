Опытные дачники держат эти деревья подальше — иначе хлопот с участком не избежать

При выборе деревьев для участка многие смотрят только на красоту и густую крону. Но некоторые породы рядом с домом могут стать настоящей проблемой. Они вредят фундаменту, создают лишнюю сырость и даже осложняют жизнь аллергикам.

Особенно осторожно садоводы советуют относиться к тополю. Это дерево быстро растет, но его ствол внутри часто бывает хрупким и пустым. Во время сильного ветра крупные ветки легко ломаются и могут повредить крышу или окна. Весной добавляется еще одна неприятность — пыльца и пух, которые вызывают аллергию и постоянный дискомфорт.

Не лучшим соседом считается и дуб. Его мощные корни со временем начинают давить на фундамент и садовые дорожки. Из-за этого появляются трещины и перекосы. Кроме того, дуб создает плотную тень, из-за которой рядом плохо растут другие растения.

Верба тоже доставляет немало хлопот. Она быстро разрастается, забирает много влаги из почвы и постоянно сбрасывает листья и мелкие ветки. Участок приходится убирать почти без остановки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь высаживает крупные деревья только по краям участка. Она также советует заранее узнавать особенности корневой системы растений, чтобы через несколько лет не столкнуться с дорогим ремонтом.

Ранее сообщалось, что обычный полив не всегда дает орхидее все, что ей нужно. А вот простой домашний прием с лимонным соком способен заметно оживить растение без дорогих удобрений.