Картошка за 20 минут, которая уделывает любой фастфуд: хрустящая корочка, нежная серединка и чесночный аромат

Когда хочется чего-то простого, но при этом эффектного, этот рецепт выручает безотказно. Картофельные дольки получаются золотистыми, пряными, с ярким чесночным духом — они идеально подходят и к мясу, и к рыбе, и просто с соусом.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг, чеснок — 5–10 зубчиков, оливковое масло — 3 ст. л., растительное масло — 5 ст. л., сливочное масло — 5 ст. л., паприка — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 200 градусов, а тем временем картофель тщательно мою и нарезаю на дольки прямо с кожурой — так они лучше держат форму и дают ту самую хрустящую текстуру. В большой миске смешиваю оба вида масла, паприку, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок.

Отправляю туда картофельные дольки и хорошенько перемешиваю, чтобы каждая пропиталась ароматной смесью. Выкладываю на противень в один слой и запекаю 30–35 минут, периодически переворачивая, пока дольки не станут золотисто-коричневыми и хрустящими. Перед подачей посыпаю свежей зеленью и при желании добавляю еще немного чеснока для яркости.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первое, что привлекает, — чесночный аромат на всю кухню. Меня подкупило, что даже остывшими они не стали «ватными» — корочка осталась плотной и приятно похрустывала. Рекомендую подавать прямо на пергаменте, по-деревенски, и обязательно с каким-нибудь соусом на основе сметаны.