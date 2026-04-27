27 апреля 2026 в 11:11

Подумать не мог, что этот салат с ревенем будут уплетать быстрее мясного: полезное зеленое чудо без хлопот

Когда нужно собрать яркое и сытное блюдо буквально на скорую руку, этот салат — идеальный кандидат. Минимум подготовительных этапов, возможность варьировать степень хруста овощей и заправка, которая готовится одним движением.

Что понадобится

Цветная капуста — 300 г, ревень (стебли) — 2-3 шт., яйца куриные — 3 шт., петрушка — 1 небольшой пучок, майонез — 2 ст. л., йогурт натуральный — 3 ст. л., сок лимона — 1 ст. л., масло оливковое — 1 ст. л., соль, перец черный молотый, карри — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Яйца отвариваем вкрутую, охлаждаем в ледяной воде, очищаем и нарезаем некрупным кубиком. Стебли ревеня очищаем от жестких волокон с помощью овощечистки и нарезаем поперек максимально тонкими ломтиками, слегка присаливаем.

Цветную капусту разбираем на небольшие соцветия. Для заправки мелко рубим петрушку и смешиваем ее с майонезом, йогуртом, лимонным соком, оливковым маслом, карри, солью и перцем до однородности.

В просторной миске соединяем соцветия капусты, ломтики ревеня и нарезанные яйца. Поливаем подготовленной заправкой, аккуратно перемешиваем и даем салату настояться в холодильнике 10–15 минут для раскрытия вкусов перед подачей.

Дмитрий Демичев
