08 мая 2026 в 01:31

США атаковали иранский порт

Fox News: США нанесли удары по Кешму и Бендер-Аббасу в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас, утверждает журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник. По ее словам, информацию сообщил высокопоставленный американский чиновник.

Военные США только что нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас, сообщил мне высокопоставленный американский чиновник, — написала она в соцсетях.

Гриффин отмечает, что новые удары не означают возобновления конфликта. Официальные представители США на данный момент не комментировали эти утверждения.

Ранее иранские СМИ сообщили о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе. О громких звуках говорили местные жители. До этого возле Ормузского пролива произошел ракетный обстрел со стороны Ирана по военным США. Представители местного гостелерадио связали инцидент с атакой на иранский танкер. В то же время сотрудники военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что Иран гарантирует безопасность в Ормузском проливе, но при условии, что исчезнут угрозы в адрес Тегерана.

