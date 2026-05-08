США атаковали иранский порт

Военные США только что нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас, сообщил мне высокопоставленный американский чиновник, — написала она в соцсетях.

Гриффин отмечает, что новые удары не означают возобновления конфликта. Официальные представители США на данный момент не комментировали эти утверждения.

Ранее иранские СМИ сообщили о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе. О громких звуках говорили местные жители. До этого возле Ормузского пролива произошел ракетный обстрел со стороны Ирана по военным США. Представители местного гостелерадио связали инцидент с атакой на иранский танкер. В то же время сотрудники военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что Иран гарантирует безопасность в Ормузском проливе, но при условии, что исчезнут угрозы в адрес Тегерана.