Замена проводки в хрущевке: с чего начать, сколько стоит и как не сгореть

Вторичное жилье обладает массой преимуществ: от развитой инфраструктуры района до обжитых дворов с высокими деревьями. Однако при покупке квартиры в старом жилом фонде или при долгом проживании в нем владельцы неизбежно сталкиваются с необходимостью капитального ремонта, который правильнее всего начинать с полной замены инженерных коммуникаций.

Почему старая проводка опасна: алюминий, ветхость, перегрузки

Безопасность дома напрямую зависит от состояния его «сосудов», то есть электрических сетей. В большинстве домов, построенных в середине прошлого века, использовалась алюминиевая проводка. Проблема в том, что расчетный срок службы алюминия составляет около двадцати лет. По истечении этого времени металл становится хрупким, начинает крошиться при малейшем физическом воздействии, а изоляция превращается в труху.

Когда проектировались эти дома, расчетная нагрузка на одну квартиру составляла не более 1,5–2 киловатт. В те времена пределом мечтаний были телевизор, холодильник и пара люстр. Сегодня же, когда мы одновременно включаем стиральную и посудомоечную машины, водонагреватель, чайник, кондиционер и ставим на зарядку гаджеты, нагрузка возрастает до 5–7 киловатт. Старая электропроводка в хрущевке, ее схема и материалы, из которых она сделана, не рассчитаны на такие мощности, поэтому система начинает греться. Это приводит к оплавлению контактов и коротким замыканиям, которые являются основной причиной пожаров. Поэтому вопрос, сколько стоит поменять проводку в квартире, должен волновать собственников в первую очередь из соображений безопасности.

Проект и схема: какие мощности закладывать и сколько розеток ставить

Прежде чем приступать к активным действиям, необходимо составить подробный план. Вы должны четко понимать, где будет стоять бытовая техника и где вам понадобятся розетки. Современные стандарты рекомендуют устанавливать по одной розетке на каждые четыре квадратных метра площади, но на кухне их количество должно быть в два-три раза больше.

При самостоятельном планировании важно разделить линии освещения и розеточные группы. Отдельные мощные линии обязательно прокладываются для энергоемких приборов: духового шкафа, проточного водонагревателя или кондиционера. Правильная электропроводка в хрущевке при грамотной схеме и из материалов, подобранных с запасом по мощности, прослужит вам десятилетиями. Чтобы понять, сколько стоит поменять проводку в квартире, сначала определите общее количество точек: розеток, выключателей и выводов под светильники.

Замена проводки в хрущевке: с чего начать, сколько стоит и как не сгореть Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этапы работ: от штробления до установки щитка

Процесс обновления электрики — дело пыльное и трудоемкое, особенно если выполняется замена проводки в панельном доме. Бетонные стены в таких зданиях отличаются высокой прочностью, что усложняет подготовку каналов.

Традиционная замена проводки в старом фонде включает несколько этапов.

Демонтаж старых выключателей и розеток: старые алюминиевые жилы лучше полностью обесточить и оставить в стенах, если их извлечение грозит разрушением перегородок.

Разметка стен: согласно проекту наносятся линии будущих трасс. Помните: штробы должны идти строго вертикально или горизонтально.

Штробление и подготовка гнезд для подрозетников: это самый шумный и грязный этап, требующий наличия строительного пылесоса.

Прокладка кабеля: провода укладываются в штробы и фиксируются. В некоторых случаях при замене проводки в панельном доме используют пустоты в плитах перекрытия для потолочного освещения.

Установка подрозетников и распределительных коробок: здесь важно соблюсти плоскость стены, чтобы чистовая фурнитура встала ровно.

Сборка электрического щита: установка защитных устройств и подключение всех линий.

Проверка системы: тестирование каждой точки под нагрузкой.

Если вы не обладаете навыками инженера, оптимальным решением станет электрика в хрущевке под ключ, так как профессионалы гарантируют соблюдение всех норм ПУЭ.

Материалы: какой кабель, автоматы и УЗО выбрать

Для современной сети используется исключительно медь. Лучшим вариантом считается кабель марки ВВГнг-LS: он не поддерживает горение и обладает низким дымовыделением. Для освещения обычно берут сечение 1,5 кв. мм, а для розеток — 2,5 кв. мм.

Важную роль играют автоматы и кабель для работ в хрущевке. Не стоит экономить на защитной автоматике. В щитке обязательно должны присутствовать:

вводной автомат: отсекает питание всей квартиры в критических ситуациях;

автоматические выключатели на каждую группу: защищают провода от перегрузки;

УЗО или дифавтоматы: защищают человека от удара током при утечке.

Правильно подобранные автоматы и кабель для хрущевки — это гарантия того, что при поломке прибора питание просто отключится, не вызвав возгорания. Качественная электропроводка в хрущевке, точная схема и материалы, прошедшие сертификацию, стоят дороже, но на этом пункте экономить нельзя.

Стоимость замены: материалы + работа, бюджет и премиум

Стоимость работ зависит от площади квартиры, материала стен и количества электроточек. В Москве и Подмосковье на текущий момент сложились определенные ценовые категории. Когда обсуждается замена проводки в хрущевке, то цена может сильно варьироваться в зависимости от выбранного подхода.

Для типовой двухкомнатной квартиры площадью 45 кв. м расчеты выглядят примерно так.

Бюджетный вариант (материалы отечественных брендов, базовое количество розеток):

материалы (кабель, простые автоматы, подрозетники): от 35 тысяч рублей;

работа (без штробления потолков, простой щиток): от 60 тысяч рублей;

итого: около 95 тысяч рублей.

Премиум-вариант (европейские комплектующие, многоуровневое освещение, защита от скачков напряжения):

материалы (бренд уровня ABB или Schneider, кабель ГОСТ): от 75 тысяч рублей;

работа (сложная разводка, монтаж проходных выключателей): от 120 тысяч рублей;

итого: от 195 тысяч рублей.

Комплексная электрика в хрущевке под ключ часто выходит выгоднее, так как мастера сами закупают материалы по оптовым ценам и берут на себя ответственность за весь цикл. Если вас пугает итоговая замена проводки в хрущевке и ее цена, помните, что эти вложения делаются один раз на 30–40 лет.

Особенности работы в панельных и кирпичных домах

Стоит учитывать, что замена проводки в панельном доме имеет свои нюансы: запрещено глубокое горизонтальное штробление несущих стен. В таких случаях часть проводов прячут за натяжным потолком или в стяжке пола. Если же проводится замена проводки в старом фонде, то этапы работы могут включать в себя и восстановление разрушенных кирпичных каналов, что тоже влияет на итоговую стоимость.

Независимо от типа дома, современные автоматы и кабель для смены проводки в хрущевке должны устанавливаться с учетом заземления. В старых зданиях часто отсутствует полноценный контур заземления в подъездном щите, поэтому схему подключения должен разрабатывать опытный специалист. Полная электрика в хрущевке под ключ обычно включает и решение этих бюрократических технических сложностей с управляющей компанией.

Замена проводки в хрущевке: с чего начать, сколько стоит и как не сгореть Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планируя ремонт, всегда держите в уме вопрос: сколько стоит поменять проводку в квартире с учетом потенциальных рисков? Затраты на новые провода несравнимы с ущербом от пожара или порчи дорогой бытовой техники из-за скачков напряжения. Продуманная замена проводки в старом фонде, этапы которой выполнены строго по технологии, превратит старую квартиру в безопасное и современное жилье. Тщательно выбирайте исполнителей, следите за тем, чтобы замена проводки в хрущевке и ее итоговая цена была обоснована детальной сметой, и не забывайте сохранять схему прокладки кабелей после завершения работ.

