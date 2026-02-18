Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 15:30

5 ошибок в интерьере кухни, которые будут бесить до следующего ремонта. И так уже не делают, устарело

Фото: D-NEWS.ru
Когда делают ремонт на кухне, часто кажется, что главное — чтобы было красиво. Модная плитка, эффектные фасады, стильная люстра — всё как в журнале. Но потом начинается обычная жизнь: готовка, уборка, спешка по утрам. И выясняется, что некоторые решения раздражают каждый день. Вот самые частые ошибки, которые сегодня считаются устаревшими и которых лучше избегать.

Первая — один источник света на всю кухню. Люстра по центру выглядит эффектно, но в реальности рабочая зона оказывается в тени. Резать, мыть и готовить неудобно. Современная кухня — это несколько уровней освещения: общий свет, подсветка столешницы и мягкий вечерний.

Вторая — недостаток розеток. Чайник, кофемашина, блендер, микроволновка — всё требует подключения. В итоге появляются удлинители и путаница проводов. Сейчас розетки продумывают заранее — с запасом и в нужных местах.

Третья — перегруженный фартук с рамками, вставками и мелкой плиткой «как раньше». Он быстро надоедает и плохо моется. В тренде спокойные, цельные поверхности, которые выглядят аккуратно и долго не устаревают.

Четвёртая — слишком много открытых полок. На фото это красиво, а в жизни — постоянная пыль, жир и необходимость поддерживать идеальный порядок. Лучше сочетать закрытые шкафы и немного открытых элементов.

Пятая — мебель без учёта эргономики. Узкие проходы, упирающиеся дверцы, неудобный остров — всё это превращает кухню в полосу препятствий. Сначала важно продумать расстояния и логику движения, и только потом выбирать дизайн.

Главное правило современного ремонта — кухня должна быть удобной, а не просто модной. Грамотная планировка и продуманные мелочи избавят от раздражения на годы вперёд.

