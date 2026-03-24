На свалке нашли бриллианты на более 2 млн рублей

24 марта 2026 в 11:43

В Польше на свалке нашли бриллианты и драгоценности на 2,2 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В польском городе Водзислав-Слензский на свалке нашли бриллианты и драгоценности на 2,2 млн рублей в 2023 году, передает издание TVP World. Их хотели реализовать на аукционе, но местный музей решил включить находки в свою коллекцию, так как они могут иметь историческую ценность.

Долгожданный аукцион по продаже ювелирных изделий и бриллиантов, найденных на свалке на юге Польши, был отменен после того, как местный музей заявил о намерении оставить эти предметы, стоимость которых может исчисляться десятками тысяч евро, в своей коллекции, — сказано в материале.

Самым ценным предметом считается золотое кольцо с бриллиантом весом три карата. Его оценили в 95 тыс. злотых (2 млн рублей). Суммарная стоимость остальных бриллиантов составляет 9 тыс. злотых (200 тыс. рублей). Изначально суд назначил трехлетний срок, в течение которого владельцы могли заявить свои права на находку — это время истекло.

Ранее на парижском аукционе Sotheby's продали ювелирное украшение из коллекции известной актрисы Одри Хепберн. Брошь итальянского дома Bulgari была оценена предварительно в сумму от €40 до €60 тыс. (от около 3,6 млн до около 5,4 млн рублей), но в итоге ее купили за €355,6 тыс. (около 32,2 млн рублей). Это украшение, созданное около 1960 года, было частью личного стиля актрисы.

Польша
бриллианты
музеи
свалки
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

