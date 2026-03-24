24 марта 2026 в 19:35

Минпромторг расширил список машин для такси

Haval F7, Jolion и Tenet T7 включили в перечень автомобилей для такси

Haval F7 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Модели Haval F7, F7x, Jolion и Tenet T7 вошли в перечень автомобилей, подпадающих под критерии закона о локализации такси, сообщили в Минпромторге. В ведомстве до этого уточняли, что список будет дополняться при выполнении автопроизводителями условий по локализации и СПИК.

Расширен перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси. На основании распоряжения правительства в список включены модели Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7, — говорится в сообщении.

Ранее в перечень вошли новые модели «Москвича» M79, M90, UMO и Sollers. При этом были исключены автомобили УАЗ «Патриот» и «Хантер», а также модели Evolute I-Pro и i-Jet.

Ранее председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов сообщил, что в России могут возникнуть сложности с локализацией такси, так как в отечественном сегменте до сих пор нет легкового транспорта для коммерческих целей. По его словам, никто не понимает, зачем нужно введение такой меры.

