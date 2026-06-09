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09 июня 2026 в 23:34

В Запорожской области отключился свет из-за атаки ВСУ

Балицкий сообщил о частичном отключении электроэнергии в Запорожской области

Фото: Социальные сети
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Несколько энергетических объектов получили повреждения в Запорожской области в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАКСе. По его словам, удары пришлись по объектам энергосистемы.

В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе, — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник атаковал территорию детского сада в селе Новоднепровка в Запорожской области. Пока специалисты не могут прибыть на место инцидента из-за активности дронов.

До этого оперативный штаб региона сообщил, что в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один человек погиб и двое получили ранения. Украинские силы продолжили наносить удары по территории области.

В то же время Вооруженные силы Украины нанесли удар по Энергодару Запорожской области, ранена пожилая женщина. Как уточнил мэр города Максим Пухов, были повреждены частные автомобили и многоквартирные дома.

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