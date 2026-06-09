Дрон ВСУ атаковал детский сад в Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал территорию детского сада в селе Новоднепровка в Запорожской области, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа. Пока специалисты не могут прибыть на место инцидента из-за активности дронов.

FPV-дрон ВСУ атаковал территорию детского сада «Звоночек» в Новоднепровке. Повреждены котельная и трансформатор, — уточнили в администрации.

Ранее оперативный штаб региона сообщил, что в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один человек погиб и двое получили ранения. Украинские силы продолжили наносить удары по территории области.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Энергодару Запорожской области, ранена пожилая женщина. Как уточнил мэр города Максим Пухов, были повреждены частные автомобили и многоквартирные дома.

Также в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.