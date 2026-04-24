Никаких зонтиков, только густая и сочная зелень: сею укроп кучками — всходит щеткой

Чтобы укроп радовал густой, сочной зеленью, а не жесткими зонтиками, нужно запомнить несколько простых правил. Наша задача — создать такие условия, чтобы укроп «думал», что ему еще рано цвести.

Первый и самый важный шаг — правильный выбор семян. Обратите внимание на кустовые сорта с поздним сроком созревания, такие как «аллигатор», «император», «кутузовский» или «буян». Они генетически запрограммированы долго наращивать зеленую массу и уходят в стрелку значительно позже обычных.

Важна и техника посадки. Забудьте о длинных бороздках. Сейте укроп кучками или «букетами». Сделайте лунки диаметром 10–15 см на расстоянии 15–20 см друг от друга. В каждую лунку бросьте щепотку семян, присыпьте влажной землей и слегка придавите. В такой «тесноте» растения не будут конкурировать за свет, а будут дружно наращивать зеленную массу и всходить щеткой.

И последний важный нюанс: укроп — это культура короткого светового дня, и избыток солнца воспринимается им как сигнал к цветению. Лучше всего сеять его в легкой полутени.

Ранее сообщалось, где посадить клубнику, чтобы ягоды были крупные и сладкие.