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14 июня 2026 в 19:30

Достаточно одной ложки на грядку — и луковая муха облетает ваш огород стороной все лето

Фото: D-NEWS.ru
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Луковая муха — главный враг луковых грядок, способный уничтожить до 70% урожая, если вовремя не принять меры. Бороться с ней можно простыми и дешевыми средствами без всякой химии.

Самый популярный и действенный метод — использование березового дегтя, резкий запах которого вредители не выносят. Существуют два способа: первый — взять 1 ст. л. дегтя на 10 литров воды и полить грядки, но из-за плохой растворимости маслянистой жидкости лучше использовать второй — пропитать раствором (1 ч. л. дегтя на 1 литр теплой воды) опилки, настоять 4-5 часов и разложить их слоем 2-3 см в междурядьях.

Обработку повторяют трижды за сезон с интервалом 3 недели — так лук будет защищен до самой уборки.

А для профилактики сажайте лук рядом с морковью — фитонциды этих культур отпугивают вредителей друг друга, что особенно эффективно при совместном выращивании на одной грядке. Системный подход и регулярность обработок помогут сохранить урожай целым и здоровым.

Ранее сообщалось, что подсадить в теплицу к огурцам, чтобы не было пустоцветов и грибков.

Проверено редакцией
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