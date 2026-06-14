Не лезут на грядки, не захватывают участок, цветут до 31 августа: 5 многолетников

Не лезут на грядки, не захватывают участок, цветут до 31 августа: 5 многолетников

Если вы мечтаете о цветнике, который не требует ежегодных пересадок и не захватывает участок, выбирайте многолетники, которые растут строго в границах.

Астранция образует аккуратный куст диаметром 40–50 см, цветет с июня по август, не дает побегов в стороны и держит форму до 7 лет без вашего вмешательства. Растет на любых почвах, в тени и на солнце.

Эхинацея пурпурная формирует плотный куст, цветет с июля по сентябрь крупными розовыми «ромашками» и не требует пересадки годами. Она засухоустойчива, зимует без укрытия даже в Сибири, а полив нужен только в сильную жару.

Кореопсис мутовчатый — аккуратный куст-шар высотой до 50 см, с июня по сентябрь буквально усыпан золотистыми цветками-звездочками, не расползается и не требует стрижки, идеален для солнечных участков.

Фото: D-NEWS.ru

Шалфей дубравный «карадонна» выдает фиолетово-синие свечи с июня по сентябрь, куст засухоустойчив, не болеет и прекрасно чувствует себя на бедных почвах.

Гейхера с ее разноцветными листьями — от зеленых до бордовых и металлических — компактна, всего 30 см в высоту и ширину, зимует без укрытия, а ее листья декоративны почти до снега.

Ранее был назван многолетник для полутени и солнца: цветет как россыпь дорогих камней.