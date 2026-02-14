Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 12:06

Сладко-острые куриные сердечки: пальчики оближешь!

Сладко-острые куриные сердечки: пальчики оближешь! Сладко-острые куриные сердечки: пальчики оближешь! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Откройте для себя яркий и пикантный взгляд на знакомый продукт! Этот рецепт вдохновлен азиатской кухней и предлагает обжарить куриные сердечки, а затем потушить их в пряном, сладко-остром соусе. Идеальный выбор для тех, кто любит смелые акценты и хочет быстро разнообразить привычный рацион.

Список продуктов

  • Куриные сердечки — 500 г;

  • Соевый соус — 3 ст. ложки;

  • Устричный соус — 1 ст. ложка;

  • Мед — 1 ст. ложка (или коричневый сахар);

  • Рисовый уксус — 1 ст. ложка;

  • Кунжутное масло — 1 ч. ложка;

  • Свежий имбирь — кусочек 2 см;

  • Чеснок — 3 зубчика;

  • Перец чили свежий или хлопья — по вкусу;

  • Зеленый лук — 2-3 стебля;

  • Кунжутные семена — для подачи;

  • Растительное масло — для жарки;

  • Кукурузный крахмал — 1 ч. ложка (опционально, для загущения).

Способ приготовления

Подготовка и маринад. Сердечки тщательно промойте, удалите все пленки и лишний жир, хорошо обсушите. Для маринада смешайте в миске 1 столовую ложку соевого соуса и рисовый уксус. Залейте сердечки, аккуратно перемешайте и оставьте на 15 минут.

Обжарка до корочки. Разогрейте в воке или на большой сковороде с толстым дном столовую ложку растительного масла до состояния «почти дымка». Обсушите сердечки от маринада (маринад сохраните!) и выложите их в масло. Жарьте на максимальном огне 4-5 минут, активно помешивая, до появления аппетитной румяной корочки со всех сторон. Переложите на тарелку.

Приготовление соуса. В ту же сковороду добавьте немного масла, если нужно. Обжарьте на среднем огне мелко нарубленный имбирь, чеснок и перец чили до аромата (около 30 секунд). Влейте оставшийся соевый соус, устричный соус, мед и сохраненный маринад. Доведите до кипения, попробуйте и отрегулируйте баланс вкуса (добавьте меда для сладости или соевого соуса для солености). Для более густого соуса разведите кукурузный крахмал в столовой ложке холодной воды и влейте в смесь, помешивая, до легкого загущения.

Финал. Верните обжаренные сердечки в сковороду с кипящим соусом. Активно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся глазурью. Тушите на среднем огне 2-3 минуты, чтобы соус проник внутрь. В самом конце влейте кунжутное масло и добавьте нарезанный колечками зеленый лук (белую часть можно добавить раньше), перемешайте.

Подавайте сердечки в пряном соусе немедленно, обильно посыпав кунжутными семенами и оставшимся зеленым луком. Это блюдо хорошо подходит к отварному рису, лапше соба или удон. Оно также станет эффектной горячей закуской, которая мгновенно исчезнет с общего стола.

Оксана Головина
О. Головина
