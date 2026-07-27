Беру рисовую муку, яйцо и кефир — готовлю диетический ПП-завтрак, от которого не откажутся даже дети

Беру рисовую муку, яйцо и кефир — готовлю диетический ПП-завтрак, от которого не откажутся даже дети

Хотите пышные оладьи, которые не вредят фигуре? Секрет в теплом кефире и рисовой муке. Тесто замешивается за минуту, а на сковороде сразу превращается в нежные, пористые кругляши с золотистой корочкой. Одна порция — всего около 190 ккал.

Ингредиенты

Кефир 2% — 250 мл, мука рисовая — 150 г, сахарозаменитель — по вкусу, яйцо куриное — 1 шт., ванильная паста — 1 ч. л., сода пищевая — 0,5 ч. л., масло растительное — по вкусу, соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Сначала слегка подогреваю кефир — он должен быть теплым, но не горячим. Взбиваю его с яйцом, щепоткой соли, сахарозаменителем и ванильной пастой до однородности. Самое сложное — не переборщить с мукой: всыпаю просеянную рисовую муку, перемешиваю и даю тесту постоять 2-3 минуты, чтобы оценить консистенцию. Если тесто кажется плотным, добавляю чуть больше кефира.

Потом всыпаю соду, быстро перемешиваю — и вижу, как тесто наполняется мелкими пузырьками. Выкладываю его ложкой на разогретую антипригарную сковороду, слегка смазанную маслом, и жарю под крышкой до золотистой корочки с двух сторон. Подаю горячими со сметаной или джемом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Получился настоящий деликатес! Оладьи отлично держат форму на сковороде и не впитывают много масла, если жарить на антипригарном покрытии. Самое приятное открытие — они не черствеют к вечеру, остаются мягкими, как только что со сковороды. Идеальный вариант для завтрака на неделю.