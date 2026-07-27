Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 11:12

Беру рисовую муку, яйцо и кефир — готовлю диетический ПП-завтрак, от которого не откажутся даже дети

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите пышные оладьи, которые не вредят фигуре? Секрет в теплом кефире и рисовой муке. Тесто замешивается за минуту, а на сковороде сразу превращается в нежные, пористые кругляши с золотистой корочкой. Одна порция — всего около 190 ккал.

Ингредиенты

Кефир 2% — 250 мл, мука рисовая — 150 г, сахарозаменитель — по вкусу, яйцо куриное — 1 шт., ванильная паста — 1 ч. л., сода пищевая — 0,5 ч. л., масло растительное — по вкусу, соль — 1 щепотка.

Как готовлю

Сначала слегка подогреваю кефир — он должен быть теплым, но не горячим. Взбиваю его с яйцом, щепоткой соли, сахарозаменителем и ванильной пастой до однородности. Самое сложное — не переборщить с мукой: всыпаю просеянную рисовую муку, перемешиваю и даю тесту постоять 2-3 минуты, чтобы оценить консистенцию. Если тесто кажется плотным, добавляю чуть больше кефира.

Потом всыпаю соду, быстро перемешиваю — и вижу, как тесто наполняется мелкими пузырьками. Выкладываю его ложкой на разогретую антипригарную сковороду, слегка смазанную маслом, и жарю под крышкой до золотистой корочки с двух сторон. Подаю горячими со сметаной или джемом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Получился настоящий деликатес! Оладьи отлично держат форму на сковороде и не впитывают много масла, если жарить на антипригарном покрытии. Самое приятное открытие — они не черствеют к вечеру, остаются мягкими, как только что со сковороды. Идеальный вариант для завтрака на неделю.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
оладьи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о хитрой уловке мошенников при бесконтактной оплате
Володин объявил о завершении интеграции Донбасса и Новороссии
Самая массированная атака БПЛА на Удмуртию: удар ВСУ 27 июля, сколько жертв
В Госдуме рассказали о выполнении посланий президента Федеральному собранию
Baza: Малышева задолжала 2 млн рублей за роскошный особняк в США
В Госдуме ответили, какую пенсию получат уволившиеся пенсионеры
В аэропорту Ижевска отменили режим «Ковер»
Володин раскрыл, сколько законов приняла Госдума за пять лет
Россиянам раскрыли мошенническую схему, связанную с салонами красоты
В Госдуме ответили, как снизить вероятность третьей мировой войны
Психолог объяснил, нормально ли скрывать партнера в отношениях
Россиян и белорусов в Литве заставят осуждать действия России
В Приморье массово выбрасывается на берег одна из самых ядовитых рыб в мире
Польша усомнилась в реальном стремлении Украины вступить в ЕС
Балицкий озвучил, сколько детей погибли при ударе по турбазе в Кирилловке
Минэнерго США ввело режим ЧС в 17 штатах из-за аномальной жары
В США узнали о трех вариантах Трампа по войне с Ираном
«Не давали ни воды, ни еды»: ВСУ морили голодом 80-летнюю пенсионерку
«Их никто не простит»: Мирошник объяснил, почему ВСУ бьют по детям
На подлете к Москве ликвидировали шесть украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.