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05 августа 2026 в 21:30

Никто не верит, что они из цветной капусты: котлеты «Фантазия» — по вкусу как нежные драники

Фото: D-NEWS.ru
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Беру цветную капусту и жарю оригинальные котлеты, которые по вкусу напоминают нежные картофельные драники. Никто не может угадать, из чего они сделаны.

Ингредиенты: 1 кг цветной капусты, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 3–4 ст. л. муки, соль, перец, сушеный чеснок по вкусу. Капусту разберите на соцветия, отварите в подсоленной воде 5 минут, откиньте на дуршлаг, дайте стечь, затем мелко порубите ножом или пробейте блендером на средние кусочки. Добавьте яйца, сметану, соль, перец, чеснок, перемешайте, всыпьте муку до густоты. Сформируйте котлеты и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела пожарить котлеты по этому рецепту. Удивило, но вкус цветной капусты в них полностью отсутствует. Котлеты получились румяными снаружи и нежными внутри. Главное, дайте капусте полностью остыть перед измельчением — так котлеты будут хорошо держать форму.

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Проверено редакцией
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