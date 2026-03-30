В одной стране покупателей будут тестировать на трезвость В Таиланде ввели обязательную проверку на трезвость при покупке алкоголя

В Таиланде официально вступил в силу закон, обязывающий покупателей проходить проверку на трезвость перед приобретением алкогольной продукции, сообщает Telegram-канал Baza. Теперь продавцы имеют право потребовать от клиента выполнения трех специфических тестов на координацию движений.

Первое испытание предполагает касание кончика носа с закрытыми глазами, при этом допустимая погрешность составляет не более одного сантиметра. Второй этап проверки заключается в прохождении десяти шагов по прямой линии туда и обратно без потери равновесия и помощи рук.

Заключительный тест, по данным канала, требует от покупателя простоять на одной ноге в течение 30 секунд, удерживая вторую стопу на высоте 15 сантиметров от пола. Если человек не справляется хотя бы с одним из этих заданий, то ему не продадут спиртное.

Ранее Telegram-канал SHOT предупредил, что российских туристов перестали выпускать из Таиланда с корзинами для фруктов, из-за чего отдыхающим приходится перекладывать плоды в сумки или оставлять их в аэропорту. Поводом для ограничений стали правила перевозки габаритов. С проблемой столкнулась россиянка из Владивостока, чью корзину с манго и папайей отказались регистрировать на рейс.