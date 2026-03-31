31 марта 2026 в 11:34

Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию

Военэксперт Дандыкин: вся Европа работает на обеспечение ВСУ дронами

ВСУ в зоне СВО
Вся Европа активно помогает Украине в обеспечении ее вооруженных сил дронами, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, для предотвращения масштабных атак БПЛА на Россию необходимо наносить удары по украинским транспортным магистралям и мостам, через которые осуществляется доставка беспилотников.

В ответ [на налеты украинских дронов] надо массированно бить по тому, по чему российские войска раньше не ударяли активно: транспортные артерии [Украины], мосты. По всему, что связано с поставками БПЛА. Очевидно, что вся Европа работает на обеспечение ВСУ дронами. Они сделали ставку на это. Расход БПЛА у украинской армии резко вырос. Бить надо по складам, по цехам. Сейчас почти все вынесено за пределы Украины, — высказался Дандыкин.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 92 украинских беспилотника над различными регионами страны. Атаки продолжались с 23:00 до 07:00. По информации ведомства, сбитые дроны были замечены над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областями. Кроме того, ВСУ пытались атаковать Московский регион.

