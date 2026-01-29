Зимняя Олимпиада — 2026
Тихая революция на кухне: крем, в который влюбляются сразу

Крем-чиз давно стал классикой домашних тортов, но добиться идеальной текстуры получается не у всех. Этот вариант на сливках стабилен, пластичен и подходит как для выравнивания, так и для начинки. Ниже — лучший рецепт крем-чиза для торта, который легко повторить дома.

Лучший рецепт крем-чиза для торта отличается не только пропорциями, но и одной редкой деталью — добавлением сухого обезжиренного молока (1 ст. л.). Оно усиливает сливочный вкус и делает крем более плотным без масла. Крем получается гладким, не плывет при комнатной температуре и хорошо держит форму на коржах.

Сыр (творожный — 400 г) должен быть холодным, а сливки (33% — 200 мл) хорошо охлажденными. Сначала взбейте сыр с пудрой (сахарной — 90 г) и сухим молоком до однородности, затем введите сливки и взбивайте до плотных пиков. В итоге вы получите лучший рецепт универсального крем-чиза для торта: подходит для бисквитов, медовиков и морковных тортов, не перебивая вкус коржей.

  • Калорийность на 100 г: 340 ккал.

  • БЖУ: 5,0/32,0/7,0.

Ранее мы делились забытым рецептом запеканки из фарша и макарон.

выпечка
торты
кремы
рецепты
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
