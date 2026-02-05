Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 09:46

В России выступили против повышения ставки для самозанятых

Литвинов предложил сделать НПД постоянным налоговым режимом для самозанятых

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Налог на профессиональный доход (НПД), который представляет собой специальный режим для самозанятых, должен быть закреплен как постоянно действующий, считает руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что эксперимент показал себя крайне успешным: с 2019 года число зарегистрированных самозанятых выросло до 15 млн.

Необходимо закрепить для самозанятых НПД как постоянный режим и не допустить повышения налоговой ставки, — сказал он.

Эксперт пояснил, что самозанятость стала неотъемлемой частью легальной экономики. Кроме того, ее введение решило ключевую проблему налоговой системы, которая ранее не различала физлиц, работающих на себя, и ИП с наемными работниками и многомиллионными оборотами.

НПД действует в России в качестве эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые с годовым доходом до 2,4 млн рублей могут легализовать свою деятельность, платя налог по ставке 4% (для физлиц) или 6% (для ИП), без сдачи отчетности.

Тем временем стало известно, что с 2026 года в России вырастут предельные суммы выплат по больничным листам для всех категорий работников. Максимальная сумма выплаты по больничному за один день составит 6827 рублей вместо 5673,97 рубля, как ранее.

