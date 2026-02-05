В России выступили против повышения ставки для самозанятых

Налог на профессиональный доход (НПД), который представляет собой специальный режим для самозанятых, должен быть закреплен как постоянно действующий, считает руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов. В беседе с РИА Новости он пояснил, что эксперимент показал себя крайне успешным: с 2019 года число зарегистрированных самозанятых выросло до 15 млн.
Необходимо закрепить для самозанятых НПД как постоянный режим и не допустить повышения налоговой ставки, — сказал он.
Эксперт пояснил, что самозанятость стала неотъемлемой частью легальной экономики. Кроме того, ее введение решило ключевую проблему налоговой системы, которая ранее не различала физлиц, работающих на себя, и ИП с наемными работниками и многомиллионными оборотами.
НПД действует в России в качестве эксперимента до конца 2028 года. Самозанятые с годовым доходом до 2,4 млн рублей могут легализовать свою деятельность, платя налог по ставке 4% (для физлиц) или 6% (для ИП), без сдачи отчетности.
Тем временем стало известно, что с 2026 года в России вырастут предельные суммы выплат по больничным листам для всех категорий работников. Максимальная сумма выплаты по больничному за один день составит 6827 рублей вместо 5673,97 рубля, как ранее.