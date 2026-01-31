Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 04:17

Названы пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям

РИАН: для долголетия в пожилом возрасте надо сделать пять прививок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пять конкретных вакцин могут значительно увеличить продолжительность жизни людей старшего поколения, заявил РИА Новости заместитель президента РАН, академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев. Он призвал начинать эту важную вакцинацию в возрасте 60-65 лет.

По словам эксперта, вакцинация от гриппа должна быть ежегодной. Остальные нужно делать один раз на длительный срок. Румянцев подчеркнул, что пожилые люди особенно уязвимы перед инфекциями, которые часто приводят к тяжелым осложнениям и гибели. Инициатива ученых по системной вакцинации граждан старшего возраста уже находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк. Это гемофилюс-инфлюэнца или гемофильная палочка. Это ветрянка, вакцина против ветрянки. А пятая — вакцина против папиллома-вируса, — перечислил известный академик.

Ранее стало известно, что первая российская вакцина для профилактики вируса папилломы человека одобрена для применения у несовершеннолетних, сообщили в компании «Нанолек». Препарат «Цегардекс» теперь можно использовать для иммунизации детей и подростков в возрасте от девяти до 17 лет.

пенсионеры
вакцинации
РАН
Россия
