Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 12:49

Онищенко оценил необходимость повторной вакцинации от гриппа

Онищенко назвал ненужной повторную вакцинацию от гриппа за один сезон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Повторная вакцинация от гриппа не требуется, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции. По его словам, которые передает РИА Новости, делать две прививки в рамках одного сезона было бы неправильно.

Еще раз прививаться точно не надо. Два раза за сезон — это неправильно, — сказал он.

Ранее Онищенко заявил, что ситуация с гриппом в России остается напряженной, однако соответствует средним многолетним показателям. По его оценке, циркуляция вируса интенсивна, но уровень заболеваемости не превышает эпидемических порогов.

До этого стало известно, что десятки жителей Румынии умерли от эпидемии гриппа. Как сообщала пресс-служба Национального института общественного здоровья (INSP), 11 человек скончались только за последнюю неделю. С начала декабря 2025 года это число составило 68.

Прежде Минздрав России сократил перечень лекарственных средств, рекомендованных для лечения гриппа. Согласно обновленному приказу, размещенному на портале правовой информации, число позиций уменьшилось с более чем 50 до 39.

Россия
Геннадий Онищенко
грипп
вакцинации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Напавшему на студентов в общежитии подростку избрали меру пресечения
Эвакуация в Белгороде, 1100 БПЛА, обстрел ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 9 февраля
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.