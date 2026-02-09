Онищенко оценил необходимость повторной вакцинации от гриппа Онищенко назвал ненужной повторную вакцинацию от гриппа за один сезон

Повторная вакцинация от гриппа не требуется, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции. По его словам, которые передает РИА Новости, делать две прививки в рамках одного сезона было бы неправильно.

Еще раз прививаться точно не надо. Два раза за сезон — это неправильно, — сказал он.

Ранее Онищенко заявил, что ситуация с гриппом в России остается напряженной, однако соответствует средним многолетним показателям. По его оценке, циркуляция вируса интенсивна, но уровень заболеваемости не превышает эпидемических порогов.

До этого стало известно, что десятки жителей Румынии умерли от эпидемии гриппа. Как сообщала пресс-служба Национального института общественного здоровья (INSP), 11 человек скончались только за последнюю неделю. С начала декабря 2025 года это число составило 68.

Прежде Минздрав России сократил перечень лекарственных средств, рекомендованных для лечения гриппа. Согласно обновленному приказу, размещенному на портале правовой информации, число позиций уменьшилось с более чем 50 до 39.