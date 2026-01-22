Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:58

Глава Кузбасса обвинил пьяных матерей в гибели детей в скандальном роддоме

Глава Кузбасса обвинил в гибели детей в Новокузнецке безответственных матерей

Здание роддома №1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли 9 новорожденных Здание роддома №1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли 9 новорожденных Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил о пьяных роженицах в роддоме Новокузнецка, где за новогодние праздники не удалось спасти девять младенцев. Глава региона сделал такое заявление во время прямой линии, запись которой изначально была опубликована на странице во «ВКонтакте», но на данный момент уже недоступна, удостоверился корреспондент NEWS.ru. Он также призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться официальных результатов, добавив, что не считает врачебную ошибку причиной произошедшего в роддоме.

Мамы не наблюдались в период беременности, не было истории болезней, не было анализов. Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения. Нужно выявлять и ставить на учет тех беременных женщин, которые не наблюдаются, — сказал Середюк.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала, что родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий будут проходить проверки чаще. Она напомнила, что в конце 2025 года правительство повысило категории риска для таких медорганизаций.

Россия
Кузбасс
заявления
роддома
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Московском зоопарке выходили детеныша краснокнижного примата потто
«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Юрист объяснил, может ли начальство запретить телефоны на работе
Резонансная история ползающей на четвереньках пенсионерки дошла до властей
Аромат на весь дом — готовим утку с яблоками в духовке
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.