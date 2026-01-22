Глава Кузбасса обвинил пьяных матерей в гибели детей в скандальном роддоме

Губернатор Кузбасса Илья Середюк заявил о пьяных роженицах в роддоме Новокузнецка, где за новогодние праздники не удалось спасти девять младенцев. Глава региона сделал такое заявление во время прямой линии, запись которой изначально была опубликована на странице во «ВКонтакте», но на данный момент уже недоступна, удостоверился корреспондент NEWS.ru. Он также призвал не делать скоропалительных выводов и дождаться официальных результатов, добавив, что не считает врачебную ошибку причиной произошедшего в роддоме.

Мамы не наблюдались в период беременности, не было истории болезней, не было анализов. Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения. Нужно выявлять и ставить на учет тех беременных женщин, которые не наблюдаются, — сказал Середюк.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала, что родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий будут проходить проверки чаще. Она напомнила, что в конце 2025 года правительство повысило категории риска для таких медорганизаций.