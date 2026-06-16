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16 июня 2026 в 16:26

Нейросети обнаружили сотни скрытых землетрясений в Антарктиде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Искусственный интеллект выявил сотни ранее неизвестных землетрясений под ледяным щитом Восточной Антарктиды, сообщает MIR24.TV. Сейсмическую активность обнаружили в 100–150 километрах под ледяным щитом Дэвида, который соединяет Восточную и Западную Антарктиду, на протяженности почти 1,1 тыс. километров.

Сообщается, что исследователи проанализировали информацию, собранную с 49 сейсмических станций за последние два десятка лет. Первый набор данных охватывал период с 2001 по 2004 годы, второй — с 2012 по 2015 годы.

Для анализа этих данных применялись методы машинного обучения. Исследователи установили, что землетрясения происходят в местах, где холодная и твердая земная кора с верхней мантией Восточной Антарктиды сталкиваются с более теплыми и мягкими породами Западной Антарктиды.

Ранее сообщалось, что у берегов Антарктиды в море Беллинсгаузена не покрылся льдом обширный участок акватории площадью около 650 тыс. квадратных километров. По площади незамерзший район сопоставим с территорией Франции.

Мир
Антарктида
землетрясения
нейросети
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