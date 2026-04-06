06 апреля 2026 в 14:55

«Полная катастрофа»: историк указал главную ошибку Горбачева

Историк Никонов: Горбачев пытался выстроить демократию без рыночной экономики

Михаил Горбачев, 1989 год Михаил Горбачев, 1989 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Последний генсек ЦК КПСС и первый президент Советского Союза Михаил Горбачев пытался создать модель демократического общества без рыночной экономики, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, историк Вячеслав Никонов. Он добавил, что эта задумка не увенчалась успехом.

Горбачев попробовал модель демократического общества без рыночной экономики. Это была полная катастрофа, потому что, когда разрешаешь людям задавать вопросы в отсутствие рыночной экономики, то первый вопрос достаточно простой — а где, собственно, поесть? Где еда? Этот вопрос оказался сокрушительным для той модели, которую Михаил Сергеевич предложил, — отметил Никонов.

Историк подчеркнул, что, будь в Советском Союзе хотя бы один продуктовый супермаркет, возможно, распада и не произошло бы.

Он добавил, что Горбачев также был единственным лидером, который отождествил национальные интересы своей страны с интересами своего главного геополитического противника — Соединенных Штатов Америки. Отсюда пошло новое геополитическое мышление, которое лишило СССР всех геополитических позиций, потому что Советский Союз сделал «все, что хотел Запад», констатировал он.

До этого сообщалось, что в Свердловской области житель Волчанска добился права на получение российского паспорта, прожив десятки лет с советским паспортом образца 1974 года. Документ был выдан мужчине еще в 1991 году, и с тех пор он не обращался за оформлением гражданства РФ или иной страны.
Общество
Михаил Горбачев
СССР
США
