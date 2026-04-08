Родителям объяснили, как защитить ребенка от бытовых угроз Врач Чиркова: родители обязаны оградить младенцев от розеток и окон

Родители обязаны оградить маленьких детей от розеток и окон, заявила NEWS.ru врач-терапевт Химкинской больницы Ольга Чиркова. По ее словам, младенцы продолжают травмироваться из-за халатности взрослых. Врач также посоветовала рассказывать дошкольникам о правилах безопасности на дорогах.

Научите малыша правилам безопасности и оградите его от рисков: закройте розетки, пока он совсем маленький, сделайте защиту на окнах, когда он подрастет. В настоящее время дети продолжают травмироваться из-за халатности взрослых. Нужно рассказывать дошкольникам и младшим школьникам о правилах безопасности на дорогах и на природе, — сказала Чиркова.

По ее словам, также очень важно, чтобы ребенок пожаловался взрослому, если у него, например, заболел живот. В этом случае, отметила врач, нельзя давать обезболивающее.

Дети старшего возраста сталкиваются с новыми угрозами. В этом случае взрослому пригодятся сформированные добрые отношения. С их помощью можно ненавязчиво объяснить ребенку сложные моменты взросления, полового созревания, рассказать о вредных привычках и глупостях, совершаемых в подростковом возрасте. Помните, что на подростка нельзя сильно давить и все запрещать, поскольку в периоде протеста любое давление вызывает его усиление, — подытожила Чиркова.

