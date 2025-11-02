Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 16:46

Мертвая чайка парализовала движение в крупном городе

В Гамбурге полиция перекрыла движение на мосту из-за мертвой чайки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Гамбурге полностью перекрыли движение транспорта по мосту из-за обнаружения мертвой чайки, сообщает Spiegel. Причиной таких мер стало подозрение на птичий грипп. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарной службы. Специалист в защитном костюме убрал тушку птицы с проезжей части.

Отмечается, что на территории Германии повсеместно фиксируют случаи гибели диких птиц. С сентября было уничтожено несколько сотен тысяч пернатых из-за активного распространения птичьего гриппа. В Гамбурге в настоящее время действует карантинный режим.

Ранее в Омской области был установлен карантинный режим в селах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского района после выявления случаев африканской чумы свиней. Данное заболевание представляет смертельную опасность для парнокопытных животных, но не угрожает здоровью людей и других видов. На территории населенных пунктов работают специалисты, принимающие меры по сдерживанию распространения вируса. Зараженных животных отправляют на убой, поскольку эффективные методы лечения АЧС в настоящее время отсутствуют.

До этого в селе Сосново Пермского края ввели карантин по бешенству после подтверждения этого опасного заболевания у домашнего животного. Очаг инфекции локализован в Чайковском округе. Это уже третий случай бешенства, зафиксированный в регионе за последний месяц.

чайки
птицы
Германия
карантин
