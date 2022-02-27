Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Даниил Медведев стал первой ракеткой мираРоссийский теннисист Медведев стал первой ракеткой мира впервые в карьере
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира, сообщает сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин набрал 8615 баллов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга.
На втором месте
24 февраля стало известно, что Даниил Медведев станет первой ракеткой мира. Россиянин, выступающий на турнире в Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара и пробился в полуфинал. Джокович в это время проиграл на турнире ATP в Дубае.
Ранее сообщалось, что немецкий теннисист Александр Зверев получил дисквалификацию за неспортивное поведение на турнире ATP в Акапулько. Третий номер мирового рейтинга после поражения несколько раз ударил судейскую вышку ракеткой, едва не попав по судье.