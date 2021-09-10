Даниил Медведев вышел в финал US Open

Россиянин Даниил Медведев в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Поединок второй и 15-й ракеток мира закончился победой фаворита со счётом 6:4, 7:5, 6:2.

При этом 25-летний россиянин во втором сете уступал со счётом 2:5. В финале Медведеву будет противостоять победитель встречи между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и четвёртой — немцем Александром Зверевым.

Выход в финал турнира Большого шлема является для Медведева повторением своих лучших достижений. Прежде он дважды добирался до этой стадии — на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).

Ранее стало известно, что Даниил Медведев занял седьмое место в списке самых высокооплачиваемых игроков в своём виде спорта за 2021 год по версии Forbes. Список возглавляет представитель Швейцарии Роджер Федерер, заработавший $90,6 млн до вычета налогов. Медведев получил $13,9 млн.