18 апреля 2026 в 19:47

Французский политик назвал главную угрозу для Европы

Лидер французских «Патриотов» Филиппо назвал проевропеистов угрозой для Парижа

Флориан Филиппо Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X обвинил руководство Евросоюза в попытках втянуть Париж в прямой военный конфликт с Москвой. Политик подчеркнул, что никакой реальной внешней опасности для Европы и Франции Россия не представляет, и призвал вместо этого опасаться сторонников президента Эммануэля Макрона и проевропеистов.

Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет! — высказался Филиппо.

По мнению лидера «Патриотов», именно политика Макрона и его приверженность курсу ЕС ставят под удар национальную безопасность страны. Таким образом, политик призвал общественность противостоять навязываемой риторике о необходимости эскалации.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил, что Макрон, оскорбленный насмешками американского коллеги Дональда Трампа, может в итоге признать правоту России в украинском конфликте. По его словам, глава Франции уже начал говорить «умные вещи», в частности назвал операцию США в Иране бесполезной.

