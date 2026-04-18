Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X обвинил руководство Евросоюза в попытках втянуть Париж в прямой военный конфликт с Москвой. Политик подчеркнул, что никакой реальной внешней опасности для Европы и Франции Россия не представляет, и призвал вместо этого опасаться сторонников президента Эммануэля Макрона и проевропеистов.

Безумцы из ЕС постоянно пытаются втянуть нас в войну против России, поэтому давайте везде и всем говорить: никакой российской угрозы для Франции нет! — высказался Филиппо.

По мнению лидера «Патриотов», именно политика Макрона и его приверженность курсу ЕС ставят под удар национальную безопасность страны. Таким образом, политик призвал общественность противостоять навязываемой риторике о необходимости эскалации.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошутил, что Макрон, оскорбленный насмешками американского коллеги Дональда Трампа, может в итоге признать правоту России в украинском конфликте. По его словам, глава Франции уже начал говорить «умные вещи», в частности назвал операцию США в Иране бесполезной.