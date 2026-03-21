Иран нанес ущерб базам США почти на миллиард долларов BBC: Иран нанес ущерб военным базам США на $800 млн за 14 дней войны

Ущерб военным базам США от иранских ударов за 14 дней составил не менее $800 млн, передает BBC. По словам соавтора документа Марка Кансиана, реальные потери американских объектов были недооценены.

Отмечается, что Иран наносил удары по системам ПВО и спутниковой связи. Основной урон пришелся на комплексы THAAD и радары AN/TPY-2.

Ранее начальник Главного штаба ВС Италии генерал Лучано Портолано сообщил, что итальянская военная база Али-эль-Салем в Кувейте подверглась атаке неизвестного дрона, в результате которой был уничтожен беспилотный летательный аппарат, принадлежавший итальянскому контингенту. По словам генерала, он связался с командованием базы и получил подтверждение, что все военнослужащие целы и невредимы.

До этого в Министерстве обороны Кувейта передавали, что радиолокационное оборудование в гражданском аэропорту страны пострадало при налете трех иранских беспилотников. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, погибших и раненых нет.

Кроме того, иранские военные нанесли удар по американской базе в Багдаде. По данным источника, на базе «Виктория» начался пожар после попадания беспилотника.