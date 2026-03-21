«Корабль-зомби» заметили в закрытом Ормузском проливе Судно с данными списанного танкера прошло через закрытый Ормузский пролив

Судно с идентификационными данными утилизированного танкера прошло через Ормузский пролив, передает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания. Это первый зафиксированный случай применения тактики «корабля-зомби» в этом регионе с начала конфликта.

Настоящий СПГ-танкер Jamal был разобран в Индии еще в октябре прошлого года. Однако в Оманском заливе появилось судно, транслирующее его идентификатор.

13 марта оно указало пунктом назначения порт Сохар в Омане, после чего отключило сигнал. Повторно судно зафиксировали 20 марта у берегов ОАЭ, а затем у юго-восточного побережья Ирана.

Подобные схемы применялись в подсанкционной торговле нефтью. При этом использование СПГ-танкеров для таких операций фиксируется впервые.

Ранее американские военные сообщили, что США активизировали военную операцию в Ормузском проливе. Усилия направлены на восстановление судоходства после действий иранских сил. Пентагон задействовал низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским целям.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что НАТО показывает свою слабость, не оказывая помощь США в Ормузском проливе. По его словам, союзники рассчитывают исключительно на действия Вашингтона.