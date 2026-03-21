«Динамо» громит всех подряд в РПЛ. «Зенит» — следующий?

Центральным матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) станет встреча московского «Динамо» и петербургского «Зенита». Игра пройдет 22 марта в 16:00 на стадионе «ВТБ Арена». У кого больше шансов на победу, история противостояния команд — в материале NEWS.ru.

Как «Динамо» и «Зенит» возобновили сезон в РПЛ

«Динамо» преобразилось после зимней паузы. Тренерский штаб москвичей пополнили экс-футболисты сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. Теперь они являются помощниками Ролана Гусева. Бело-голубые одержали три разгромных победы подряд над «Крыльями Советов» (4:0), «Спартаком» в Пути РПЛ Кубка России (5:2) и ЦСКА (4:1), а также обыграли «Ростов» (1:0). Немного настроение испортил проигрыш красно-белым в ответном матче Кубка (0:1), но по итогам двух встреч «Динамо» прошло дальше. В РПЛ бело-голубые с 30 очками занимают седьмое место.

После 21 тура «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 45 баллов. После выхода с зимней паузы команда Сергея Семака провела три матча: одержала домашние победы над «Балтикой» (1:0) и «Спартаком» (2:0), а также уступила в гостях «Оренбургу» (1:2). Также в Пути регионов Кубка России были обыграны «Балтика» и махачкалинское «Динамо» (оба — 1:0).

Луис Энрике (Зенит) и Михаил Рядно (Балтика) в матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Путь РПЛ» в Калининграде Фото: Александр Подгорчук/РИА Новости

Кто считается фаворитом матча «Динамо» — «Зенит»

«Зенит» может одержать минимальную победу над московским «Динамо», считает экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что главной задачей команды Семака станет отсутствие потерь мяча в опасных зонах.

«„Зенит“ — фаворит. Но я думаю, что „Динамо“ сможет выстроить игру от обороны — команда Гусева очень прибавила в последнее время и теперь представляет единое целое. Видимо, наладилось все внутри. Для „Зенита“ главное не потерять мяч в опасной зоне — „Динамо“ может очень быстро сыграть в атаку. Это очень важный момент. Мне кажется, голов много не будет, и „Зенит“ победит — 1:0 или 2:1», — сказал Рапопорт.

Он также отметил, что «Зенит» имеет очень сильный подбор футболистов, но не может забить с игры два матча подряд. Специалист считает, что это связано с обновлением состава команды за последние несколько лет.

«Может быть, они потеряли уверенность и спокойствие. „Зенит“ играет в неплохой, но немного медленный футбол. Несколько лет назад они играли быстрее, были другие исполнители. Сейчас поменялся состав, появились новые футболисты, требуется адаптация и время. На мой взгляд, ничего страшного не происходит. Все решится в апреле, когда „Краснодар“ приедет в Санкт-Петербург. Остальные клубы лихорадят», — добавил Рапопорт.

«Зенит» является фаворитом матча против «Динамо», заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. По его мнению, коллективы подходят к очному противостоянию не в самом лучшем состоянии.

Болельщики «Зенита» в полуфинальном матче Кубка России по футболу «Путь регионов» в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

«У обеих команд должна быть мотивация проявить себя — москвичи уступили „Спартаку“ в Кубке России, „Зенит“ неубедительно выглядел против махачкалинского „Динамо“. У бело-голубых была серия побед, но в кубковой встрече красно-белые владели территориальным и игровым преимуществом. „Зенит“ никак не может забить с игры. Потенциально петербуржцы фавориты, но в сегодняшнем футболе очень сложно делать прогнозы», — сказал Непомнящий.

Матч против «Зенита» станет серьезной проверкой для «Динамо», заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин. Он подчеркнул, что при должном настрое у бело-голубых получится добиться положительного результата.

«Главное, что прошли дальше в Кубке России. Сейчас серьезная проверка на уровне топ-клуба, руководство „Динамо“ будет смотреть за [Роланом] Гусевым. Думаю, что при должном настрое и самоотдаче у бело-голубых может получиться. Посмотрим, в какой физической форме сейчас находится „Динамо“», — сказал Булыкин.

История противостояния «Зенита» и «Динамо»

Воскресный матч между «Зенитом» и «Динамо» станет 173-м в истории противостояния клубов. За все время чаще победа оставалась за бело-голубыми — 70 раз. 57 матчей завершались победой «Зенита», 45 поединков закончились вничью.

В истории чемпионатов России внушительный перевес на стороне петербуржцев. «Зенит» победил в 34 матчах, «Динамо» — в 18, 16 поединков закончились вничью.

В официальных матчах в 2025 году команды встречались четыре раза. В РПЛ «Зенит» выиграл в двух из них — 2:1 и 1:0, одна игра завершилась вничью — 1:1, а еще в одном матче «Динамо» взяло верх — 3:1.

