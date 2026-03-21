На Украине уже опасаются прихода будущей зимы Депутат Нагорняк: Украина может не успеть отремонтировать энергосистему к зиме

Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. По его словам, которые передает «Страна.ua», страна может не успеть до зимы получить оборудование для ремонта энергосистемы.

Нагорняк объяснил, что фонд Energy Community, финансируемый европейскими партнерами для поставок оборудования, действует по закрытой системе: утвержденные компании могут закупать технику исключительно у европейских производителей. Однако, по его словам, европейские заводы не в состоянии увеличить выпуск нужных Украине запчастей.

Есть такая вероятность, что до зимы этого года мы не сможем получить все необходимое оборудование именно от европейских доноров, — заявил он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что отключение электричества и газа станет тяжелым испытанием для жителей Украины. По его словам, ограничения на поставки энергоресурсов из Венгрии и Словакии вынудят Киев ужесточить график подачи электроэнергии.