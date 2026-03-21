21 марта 2026 в 06:20

Как война в Иране раскрыла серьезные военные возможности России

Профессор Малинен: война в Иране доказывает мощные военные возможности России

Армия Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран, несмотря на десятилетия санкций, справляется с США на Ближнем Востоке, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X. Он пояснил, что можно вообразить военную мощь России, которая не имела таких ограничений.

Специалист напомнил, что Иран даже после десятилетий санкций смог создать ракетный потенциал для уничтожения американских баз на Ближнем Востоке. Они стали легкой мишенью из любой страны мира, подчеркнул он, так что стоит задуматься над тем, какими возможностями располагает Россия.

Ранее стало известно, что американская администрация рассматривает несколько вариантов проведения ограниченной наземной операции в Иране. Журналисты уточнили, что в одном из них предусмотрено размещение военных США в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

До этого телеканал CNN передавал, что Соединенные Штаты недооценили эффективность иранских беспилотников и оказались не готовы к реальному масштабу угрозы. Армия предпринимает максимальные усилия и действует в ускоренном режиме для наращивания закупок и внедрения инноваций в сфере борьбы с беспилотниками.

Как война в Иране раскрыла серьезные военные возможности России
