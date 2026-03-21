21 марта 2026 в 07:14

Какие детали смерти пловца Свечникова утаивают от его семьи

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости
Экспертиза с целью выявления причин гибели российского пловца Николая Свечникова все еще продолжается, сообщила РИА Новости родственница семьи Алена Караман. По ее словам, семья не получала отчета от специалистов.

Пока еще ничего не было, — отметила Караман.

В материале указано, что отчет о причинах гибели Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля. Такие данные озвучил агентству осведомленный источник.

Тело Свечникова, пропавшего во время межконтинентального заплыва в августе 2025 года, нашли 20 января. Родители спортсмена 21 января прибыли в Стамбул и сдали биологические образцы для анализа. ДНК-тест подтвердил смерть российского пловца.

Поиски Свечникова прекратили в октябре. Родственники после пропажи назначили награду в 500 тыс. турецких лир (900 тыс. рублей) за информацию о его местонахождении.

Прощание с погибшим в Турции российским пловцом прошло в церкви Владимирской иконы Божией Матери в подмосковном Одинцово. Его похоронили на Лайковском кладбище.

