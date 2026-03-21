Какая численность амурских тигров наблюдается в России РИА Новости: популяция амурского тигра в России насчитывает не менее 750 особей

Популяция краснокнижного амурского тигра в дикой природе в России на данный момент стабильна, сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. По его словам, она насчитывает не менее 750 особей.

Федеральные и региональные особо охраняемые природные территории, а также ряд охотничьих хозяйств ведут учет с использованием автоматических фотокамер и проводят учет следов на снегу. На этих территориях численность стабильна, соответственно, мы предполагаем, что во всем ареале ситуация точно такая же, — сказал Арамилев.

До этого в Приморском крае автомобилист снял на видео необычную встречу на заснеженной лесной дороге. Его машину окружила семья амурских тигров. На записи видно, как один тигренок идет прямо перед капотом, а другой огибает автомобиль по обочине и поднимается на склон. Автор ролика рассказал, что всего тигрят было трое. По его мнению, они пытались догнать мать, которая ушла далеко вперед.

