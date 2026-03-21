21 марта 2026 в 05:45

Какая численность амурских тигров наблюдается в России

РИА Новости: популяция амурского тигра в России насчитывает не менее 750 особей

Популяция краснокнижного амурского тигра в дикой природе в России на данный момент стабильна, сообщил РИА Новости гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. По его словам, она насчитывает не менее 750 особей.

Федеральные и региональные особо охраняемые природные территории, а также ряд охотничьих хозяйств ведут учет с использованием автоматических фотокамер и проводят учет следов на снегу. На этих территориях численность стабильна, соответственно, мы предполагаем, что во всем ареале ситуация точно такая же, — сказал Арамилев.

До этого в Приморском крае автомобилист снял на видео необычную встречу на заснеженной лесной дороге. Его машину окружила семья амурских тигров. На записи видно, как один тигренок идет прямо перед капотом, а другой огибает автомобиль по обочине и поднимается на склон. Автор ролика рассказал, что всего тигрят было трое. По его мнению, они пытались догнать мать, которая ушла далеко вперед.

Ранее Сергей Арамилев заявил, что в Приморском крае дальневосточный леопард напал на собаку и кошку. Хищник сначала схватил собаку и утащил в лес, однако ей удалось сбежать. После этого животное вернулось и набросилось на кошку — от нее остались лишь клочки шерсти.

