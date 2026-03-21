Положение президента Украины Владимира Зеленского оказалось подорвано после скандального соцопроса на Украине, пишет британский журнал Spectator. Журналисты отметили, что он продемонстрировал фатальное несогласие населения с ним по территориальному вопросу.
Так, говорится в материале, 61% украинцев не против заключить мир с Россией, при этом отказавшись от территорией. Президент же настаивает на боевых действиях и отказывается от уступок. По словам автора статьи, положение Киева усугубляется массовой потерей партнеров и спонсоров — стране придется трудно без денег, а Евросоюз больше, вероятнее всего, не сможет их передавать.
Ранее Зеленский прибыл в Лондон для встречи с королем Соединенного Королевства Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. У трапа самолета политика встретил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, в то время как представители британских властей в церемонии участия не принимали.
Тем временем заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что Зеленскому «не дадут говорить» те люди, которые руководят его действиями. По его мнению, до трибунала над военными преступниками Украины Зеленский вряд ли доживет.