На Западе раскрыли, как один соцопрос пошатнул положение Зеленского Spectator: положение Зеленского пошатнулось после соцопросов на Украине

Положение президента Украины Владимира Зеленского оказалось подорвано после скандального соцопроса на Украине, пишет британский журнал Spectator. Журналисты отметили, что он продемонстрировал фатальное несогласие населения с ним по территориальному вопросу.

Так, говорится в материале, 61% украинцев не против заключить мир с Россией, при этом отказавшись от территорией. Президент же настаивает на боевых действиях и отказывается от уступок. По словам автора статьи, положение Киева усугубляется массовой потерей партнеров и спонсоров — стране придется трудно без денег, а Евросоюз больше, вероятнее всего, не сможет их передавать.

Ранее Зеленский прибыл в Лондон для встречи с королем Соединенного Королевства Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. У трапа самолета политика встретил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, в то время как представители британских властей в церемонии участия не принимали.

Тем временем заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что Зеленскому «не дадут говорить» те люди, которые руководят его действиями. По его мнению, до трибунала над военными преступниками Украины Зеленский вряд ли доживет.