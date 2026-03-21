21 марта 2026 в 08:00

Названа самая востребованная бытовая услуга у россиян

Бизнесвумен Мельникова: 40% россиян пользуются услугой «мастер на час»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Около 40% жителей России пользуются услугой «мастер на час», заявила NEWS.ru основатель и генеральный директор C&U Ирина Мельникова. При этом, по ее словам, примерно треть из этих россиян готовы обратиться за помощью профессионала вновь.

Результаты исследования на тему скорости решения бытовых запросов россиян показали, что более 70% респондентов хотели бы более оперативного выезда специалистов. Свыше двух третей опрошенных ожидают начала работ в течение часа, треть — уже через 10–15 минут. Самой востребованной услугой остается «мастер на час» — ее заказывали около 40% опрошенных. Более 30% заявили: хотя они остались довольны лишь частично, все равно готовы обращаться снова, потому что это самый быстрый и удобный вариант, — поделилась Мельникова.

Она отметила, что в топе также оказались мойка окон и клининг, набравшие примерно по четверти голосов. По словам Мельниковой, согласно данным исследования, эти сервисы все чаще рассматриваются как полезные и эффективные инструменты для решения бытовых задач. Бизнесвумен указала, что важными факторами ценности платных услуг стали скорость и прозрачность.

Рынок дополнительных платных услуг управляющих компаний нередко воспринимается скептически: дорого, неудобно, некачественно. Однако реальный пользовательский опыт показывает, что сегодня это скорее устоявшийся стереотип, который постепенно уходит в прошлое. За час работы профессионала 40,4% респондентов считают справедливой цену в 2 тыс. руб. Мелкие услуги, например доставка вещей в химчистку, оцениваются опрошенными в сумме до 500 руб. (25%), негарантийный ремонт мелкой бытовой техники — до 3 тыс. руб. без учета стоимости деталей (17,3%), — добавила Мельникова.

Она заметила, что многие до сих пор считают управляющую компанию просто организацией, которая обслуживает общедомовое имущество. Но, по словам бизнесвумен, когда появляется прозрачная коммуникация и удобные цифровые каналы, отношение людей меняется. Например, подчеркнула Мельникова, почти 70% опрошенных хотят заказывать услуги через мобильное приложение.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что в 2026 году цифровые технологии в жилищном секторе выйдут на новый уровень, поскольку управляющие компании смогут информировать жильцов об аварийных ситуациях через мессенджер MAX. По его словам, это обеспечит безопасность персональных данных, так как использование зарубежных сервисов часто приводило к их утечке.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
