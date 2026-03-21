Apple назначили целую пачку штрафов за пропаганду ЛГБТ

Американской компании Apple Distribution International Ltd. назначили сразу несколько штрафов по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей. Такое решение принял Таганский суд Москвы из-за распространения Apple документальных фильмов о гомосексуализме (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) через сервис Apple TV+, передает ТАСС.

Компания Apple Distribution International Ltd., будучи владельцем сервиса Apple TV+ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространяло аудиовизуальное произведение документального фильма, допустившее пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, — говорится в документах.

Ранее суд признал Apple виновной в несоблюдении порядка ограничения доступа к противоправному контенту. Корпорации назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.

При этом Apple продолжила защищать свои бренды на российском рынке, несмотря на приостановку официальных продаж. Компания продлила действие шести товарных знаков до 2036 года.

