21 марта 2026 в 08:27

Суд запретил объявления о продаже «Оземпика»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суд в Москве признал запрещенными объявления о продаже препарата «Оземпик» и ряда других средств, сообщило РИА Новости. Соответствующее решение принято после изучения материалов о работе одного из интернет-магазинов.

Согласно документам, прокуратура выявила сайт, где свободно реализовывался сильный жиросжигатель. В составе этого средства содержится вещество, которое применяется при производстве красителей для дерева и тканей и не предназначено для употребления человеком. Также установлено, что на том же ресурсе предлагался и «Оземпик», который нельзя продавать без рецепта.

Доступ к сайту был открыт, а основными пользователями выступали русскоязычные посетители. Надзорное ведомство направило иск в московский суд с требованием признать размещенную информацию запрещенной к распространению. Суд принял решение направить копию постановления в Роскомнадзор для последующей блокировки ресурса. В настоящее время сайт уже недоступен.

Ранее суд в Москве признал запрещенным сайт с материалами, оправдывающими изнасилования. В ходе мониторинга специалисты выявили ряд опасных сайтов, где в открытом доступе публиковались провокационные тексты.

До этого суд также рассмотрел иск о признании запрещенной информации, размещенной на нескольких сайтах с предложениями эскорт-услуг. На этих страницах публиковалась реклама, которую видели без регистрации любые пользователи.

