21 марта 2026 в 09:00

Военэксперт ответил, правда ли США перестали поставлять Украине оружие

Военэксперт Артамонов призвал не верить словам США о нежелании помогать Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заявления США о нежелании оказывать военную помощь Украине не заслуживают доверия, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, Вашингтон изначально поддерживал Киев исключительно в своих интересах.

Не нужно верить словам США о нежелании помогать Киеву. Американцы великолепно поставляют оружие на Украину. Им вполне хватит возможности, чтобы финансировать и украинцев, и войну против Ирана. Этому есть доказательства. Львиная доля вооружения, которым ВСУ атакуют Россию, — американского производства. Европейцы не будут поставлять ни боекомплект к нему, ни запчасти. Оружие, знаете, когда его эксплуатируешь, оно как машина, очень быстро нуждается в замене запчастей. Это значит, что Штаты все-таки помогают ВСУ, — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что из-за напряженных отношений с Ираном США действительно могут скорректировать темпы поставок оружия на Украину. При этом военный эксперт призвал не поддаваться на уловки, которые использует Вашингтон, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп и есть олицетворение НАТО.

США не могут абстрагироваться от Украины по той причине, что там авуары американских компаний BlackRock, Vanguard Corporation и многие другие. У них там есть корпорации в области удобрений, а их сейчас не хватает. Более 40% пахотных земель на украинской территории от всяких стыков принадлежат американским компаниям. Они куплены или напрямую, или через подставных лиц. Так что США изначально помогали Киеву не по каким-то гуманитарным причинам, а исключительно из выгоды, — заключил Артамонов.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенным Штатам следует оставить боеприпасы для собственных нужд, а не передавать их Украине. По его словам, недостаток вооружения для операции в Иране стал следствием политических решений, принятых при бывшем президенте Джо Байдене.

США
Украина
ВСУ
Европа
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

