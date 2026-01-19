Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 15:38

В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина

Фото: t.me/centralbank_russia
ЦБ РФ выпустит серебряную монету номиналом два рубля в честь 200-летия со дня рождения писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина, сообщила пресс-служба регулятора. Она поступит в обращение 20 января.

Банк России <…> выпускает в обращение памятную серебряную монету <…> «Писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне монеты будут изображены герб России, надпись «Российская Федерация», номинал и год выпуска. На оборотной стороне будет находиться портрет Салтыкова-Щедрина, а также фигуры градоначальников города Глупова из его произведения «История одного города».

Ранее стало известно, что Банк России планирует выпустить четыре памятные монеты в 2026 году, которые посвящены регионам, входящим в Приволжский федеральный округ. В рамках серии «Города» будет отчеканена серебряная монета номиналом три рубля. Она будет выпущена в честь 400-летнего юбилея со дня основания города Набережные Челны.

До этого ЦБ РФ ввел в обращение новую серию памятных монет, посвященную отечественной анимации. Героями серебряной трехрублевой монеты стали персонажи мультсериала «Фиксики».

