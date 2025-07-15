Магнитные бури сегодня, 15 июля: что завтра, перепады настроения, слабость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 15 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, что делать во время сильной бури?

Будут ли магнитные бури 15 и 16 июля

Во вторник, 15 июля, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии, Кр-индекс ожидается на уровне двух-трех единиц с однократным всплеском выше четырех, следует из прогноза ИКИ РАН. Онлайн-график демонстрирует, что с 03:00 мск наблюдаются геомагнитные возмущения, показатель остается на отметке в четыре единицы.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составил 5,2.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 19%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 56%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: наблюдаются геомагнитные возмущения (Kp = 4)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

По данным портала my-calend, сегодня, 15 июля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В среду, 16 июля, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 7%, прогнозируют специалисты ИКИ РАН. При этом Кр-индекс зафиксируется в районе двух-трех единиц в течение суток.

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Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 22 июля, ее интенсивность оценивается в пять баллов, утверждает my-calend.

«В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — добавил портал.

Что делать во время сильной магнитной бури

Прогулки и контрастный душ помогут справиться со слабостью в период геомагнитных возмущений, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. Также следует высыпаться, ввести в рацион продукты, богатые калием, магнием и кальцием, например картофель, бананы, орехи, шпинат, пить воду в достаточном количестве.

«Минимизировать алкоголь и кофеин, исключить сигареты, жирную и острую пищу. При низком артериальном давлении можно принимать натуральные адаптогены, но только после консультации с врачом», — добавила Чиркова.

Метеозависимым людям следует придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья, заявил терапевт Павел Смирнов. Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, уделить внимание физическим нагрузкам, но не перегружать себя.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул врач.

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